Ad agosto Arborea si trasforma in un grande salotto all'aperto per rendere omaggio alla sua regina estiva: l'anguria, uno dei prodotti tipici della zona. La Pro loco organizza l'evento che ogni anno attira tantissimi turisti il prossimo 9 agosto, in collaborazione con il Comune, il sistema degli Enti del Sistema Arborea, Banca di Arborea e la cooperativa pescatori Sant'Andrea. La sagra, la numero 49, andrà in scena in piazza Maria Ausiliatrice. Ma non solo anguris. Saranno presenti anche punti di ristoro, musica ed una linea enogastronomica con i prodotti tipici del territorio. "Nel corso della serata ci saranno diverse proposte gastronomiche di assoluta novità - spiega il presidente della Pro loco Paolo Sanneris - Un modo per suscitare l'interesse dei visitatori ospiti. Un invito verrà rivolto alle strutture alberghiere affinché diffondano tra la clientela l'opportunità di vivere una serata diversa a contatto con quella realtà che è Arborea dove la produzione delle angurie venne avviata negli anni Trenta del secolo scorso nei poderi appena bonificati dalle famiglie Pinna, Cigagna, Palumbo, Favaretto e Peterle, gruppo di pionieri di seconda generazione”.

