Ora è ufficiale: il Motoclub Motor School guidato dal presidente Fulvio Maiorca gestirà nuovamente il crossodromo “Le Dune”, in località “Is Ariscas Burdas”, a Riola Sardo.

È stata l'unica associazione a partecipare al bando pubblicato dal Comune di Riola guidato dal sindaco Lorenzo Pinna a maggio scorso. È tutto scritto nella determina firmata dal segretario comunale Sandro Murana con la quale è stato approvato l'affidamento dell'impianto sportivo per i prossimi dieci anni. Per il Motoclub Motor School Riola, che gestisce l'impianto da quasi 30 anni, inizia quindi una nuova avventura con però diverse novità. La concessione questa volta infatti non prevede un canone annuale: il concessionario è obbligato a versare entro il 30 giugno di ogni anno un contributo differenziato in funzione della tipologia delle gare sportive che vengono svolte nel corso dell'anno: per le gare regionali mille euro, per eventi nazionali e internazionali 2mila e 500 euro e 5mila euro per gare mondiali. La concessione scadrà il 31 dicembre del 2035.

