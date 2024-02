Code e rallentamenti nel primo giorno di chiusura del nuovo ponte sul Tirso, in uscita da Oristano.

Il cantiere, che avrà la durata di almeno venti giorni per consentire la sostituzione di tre giunti di dilatazione danneggiati, è stato aperto poco dopo le 9 per limitare i disagi alla circolazione.

Il traffico diretto verso la statale 131 è stato deviato sulla strada provinciale 93 (la circonvallazione che da Oristano conduce alla strada per Silì) che fino al 9 marzo sarà a senso unico. In realtà molti automobilisti hanno ignorato il divieto e hanno imboccato la strada anche in direzione opposta.

Lunghe code si sono formate fino all'incrocio con via Vandalino Casu, dove è intervenuta una pattuglia della polizia municipale. Il traffico verso la costa del Sinis è stato convogliato in viale Repubblica, ma l'assenza di indicazioni sui percorsi alternativi ha suscitato qualche protesta tra gli automobilisti.





