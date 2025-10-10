Oristano, nuova manifestazione per condannare il genocidio in PalestinaPartenza nel tardo pomeriggio da piazza Eleonora
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Lo stato di agitazione continua. Oggi, venerdì 10 ottobre, ad Oristano, è in programma un nuovo corteo «in sostegno a tutte le flotille, per condannare il genocidio in Palestina, le numerose violazioni delle norme del diritto internazionale e dei crimini di guerra di Israele».
Il ritrovo per tutti i partecipanti è alle 18,30 in piazza Eleonora. Chi vorrà potrà andare anche prima per la preparazione degli striscioni e comunicare eventuali interventi all’organizzazione. I
l corteo, una volta partito, si dirigerà verso piazza Manno, poi via Cagliari, via Tharros, via Figoli fino a piazza Mariano. Poi tutti nuovamente in piazza Roma, centro della città, per poi terminare sotto la statua di Eleonora d’Arborea. «Non fermiamoci finché la Palestina non sarà libera», gridano gli organizzatori.