Cinquanta patenti in meno di un mese sono state ritirate dalla Polizia stradale di Oristano per violazioni che riguardano principalmente il superamento dei limiti di velocità e la guida in stato di ebbrezza alcolica.

In un caso gli agenti hanno inseguito un’auto che non si era fermata all’alt. Una volta arrestata la marcia, hanno accertato che al volante c’era una giovane neopatentata che presentava un tasso alcolemico di 4 volte superiore al limite consentito. Non solo: la patente le era già stata sospesa in quanto, poco tempo prima, era stata sorpresa alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica dopo aver causato un incidente stradale.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata