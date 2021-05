Era in attesa di una visita medica al Poliambulatorio di via Michele Pira a Oristano quando ha accusato un malore improvviso.

La donna, 70 anni, originaria della Penisola e residente a Bonarcado, con diverse e gravi patologie è deceduta nonostante il tempestivo intervento del personale del 118.

Secondo quanto si è appreso era seduta in sala di aspetto in attesa del suo turno, quando si è sentita male. Ha fatto in tempo a raggiungere il bagno quando si è accasciata a terra e ha chiesto aiuto.

Sul posto è arrivata una equipe medica del 118 che ha prestato immediatamente le cure alla donna. I vari tentativi di rianimare la poveretta sono stati inutili; la donna è morta tra le braccia dei soccorritori. Il medico ha accertato che il decesso è dovuto a cause naturali. Sul posto, per gli accertamenti di legge, sono intervenuti gli agenti della Questura di Oristano.

