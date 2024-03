Non accenna a rientrare l'emergenza pediatri a Oristano dove, a partire dal 17 marzo, una sola professionista sarà disponibile nell'ambito 1 che comprende, oltre alla città capoluogo, anche i comuni di Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Cabras e Villurbana.



Finora nessuna candidatura ai due bandi aperti per la ricerca di sostituti provvisori e ora Ares, su richiesta della ASL 5, ha pubblicato una selezione straordinaria per 38 ore di specialistica ambulatoriale. Per partecipare c'è tempo fino al 15 marzo, l'incarico è a tempo indeterminato.

Sul sito Sardegna salute al momento risulta disponibile solamente la dottoressa Valeria Marras, che conta già oltre 850 piccoli pazienti.

Il 16 marzo lascerà l'incarico la dottoressa Pierangela Mussinu, che lascerà 800 utenti ai quali si sommano i 600 che, fino al 29 febbraio, erano seguiti dalla dottoressa Maura Lazzari.

