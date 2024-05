Occhio sempre vigile e attento. Solo così ha potuto notare cosa succedeva in campo. Per Oristano c’è una nuova pagina di sport tutta da scrivere: Mauro Gabbrielli, 42 anni, osservatore arbitrale appartenente alla Commissione Osservatori Nazionale per arbitri, che per tutta la stagione 2023-2024 ha visionato le gare di serie C, venerdì scorso ha svolto questo importante e prestigioso compito per la gara di serie B tra Reggiana e Parma, a Reggio Emilia, terminata uno a uno: un derby con 16 mila tifosi sugli spalti e un’emozione unica per l’osservatore che fa parte della sezione dell’Associazione Italiana Arbitri di Oristano.

Tra gli oristanesi nessuno mai aveva ricoperto questo ruolo per la serie B di calcio, ecco perché ora si festeggia. Per Gabbrielli, che ha il compito di valutare le prestazioni degli arbitri durante le partite, ma anche verificare che siano rispettate dai direttori di gara tutte le indicazioni tecniche, uno dei tanti sogni che si realizza, un premio che suggella un’annata da ricordare.

«Siamo orgogliosi di Mauro, è stato un validissimo arbitro a livello nazionale e ora si sta distinguendo come osservatore arbitrale, facendo parte da questa stagione della Commissione tecnica che si occupa di formare gli arbitri dalla Serie C alla Serie A - commenta il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri di Oristano, Riccardo Loi - Gabbrielli ha l’obiettivo di continuare a migliorarsi e formarsi tecnicamente per un futuro fatto di grandi soddisfazioni. E con lui naturalmente tutta la Sezione di Oristano, che è piena di giovani ragazze e ragazzi che si vogliono divertire e crescere».

