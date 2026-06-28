Una donna di 51 anni di Oristano  è deceduta questa mattina in spiaggia nella zona di Pesaria, fra Oristano e Santa Giusta.

Secondo una prima ricostruzione la donna intorno alle 9 avrebbe accusato un malore. Immediato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, è stato chiesto anche l’intervento dell’elicottero dell’Areus.

I tentativi di rianimazione non sono bastati e per la 51enne, che soffriva anche di altre patologie, non c’è stato niente da fare.

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