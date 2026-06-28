il dramma
28 giugno 2026 alle 15:37
Oristano, malore fatale in spiaggia: morta una donna di 52 anniInutili i soccorsi del 118 nella zona di Pesaria
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Una donna di 51 anni di Oristano è deceduta questa mattina in spiaggia nella zona di Pesaria, fra Oristano e Santa Giusta.
Secondo una prima ricostruzione la donna intorno alle 9 avrebbe accusato un malore. Immediato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, è stato chiesto anche l’intervento dell’elicottero dell’Areus.
I tentativi di rianimazione non sono bastati e per la 51enne, che soffriva anche di altre patologie, non c’è stato niente da fare.
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