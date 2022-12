Giornata da ricordare, per la città di Oristano e l’ufficio postale di Oristano Centro. La signora Silvia Franzi, affezionata cliente della sede, compie 100 anni e, in questa grande ed unica occasione, il personale dell’ufficio postale di via Mariano e i responsabili provinciali di Poste Italiane, le hanno voluto rendere omaggio, con una breve e cordiale cerimonia corso della quale è stato consegnato alla neo-centenaria un attestato, a nome dell’Azienda, in ricordo di questa importante giornata.

Nel testo della pergamena i sentiti auguri per i cento anni compiuti: “Gentilissima Signora Silvia, nel giorno del suo Centesimo compleanno Poste Italiane le porge i suoi migliori Auguri per questo importante traguardo raggiunto. Oristano, 31 dicembre 2022”

La signora Franzi ha un rapporto “speciale” con Poste Italiane: è cliente da moltissimi anni, si reca personalmente ogni mese a ritirare la sua pensione, apprezza moltissimo la relazione con gli operatori di sportello ed è una amante della filatelia.

Al termine della piccola ma intensa “cerimonia”, la neo-centenaria ha ringraziato il personale dell’ufficio postale di Oristano Centro e i responsabili provinciali di Poste Italiane con un sorriso e ha dato appuntamento a tutti i presenti per il prossimo anno.

Nata a Pola (Istria) il 31 dicembre ottobre 1922, madre di 8 figli, nonna di 13 nipoti e bisnonna di 5 pronipoti, la signora Silvia ha dovuto lasciare la sua terra natia, l’Istria, per le note vicende del dopoguerra, arrivando in Sardegna nel 1946. Ha svolto il lavoro di Mamma e Nonna a tempo pieno e, particolarmente religiosa, ha dedicato il suo tempo libero alla Chiesa e alle attività sociali della Parrocchia. Tra le sue più grandi passioni ci sono il mare, la lettura, in particolare dei quotidiani, e la musica classica.

