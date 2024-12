Addio limitazioni e disagi: a un anno e otto mesi di distanza dall’apertura del cantiere, piazza Manno torna ad essere pienamente fruibile.

La consegna è in programma sabato alle 12, In occasione di una “sobria” cerimonia alla presenza del sindaco, Massimiliano Sanna, e dell’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Prevete. Giusto in tempo per le festività natalizie, come testimonia la maestosa stella che attende di essere illuminata. “Complessivamente sono stati investiti circa 2 milioni 130 mila euro - osserva il primo cittadino - Restituiamo agli oristanesi una piazza ricca di storia, abbellita dai lavori di restauro e ammodernamento, con verde pubblico e arredi urbani di pregio che la decorano e la renderanno ancora più bella e apprezzata da tutti”.

Per il momento l’area sarà pedonale, in attesa del collaudo finale. La chiusura del cantiere arriva con un anno esatto di ritardo sulla tabella di marcia “ma oggi possiamo dire che nel valeva la pena e che la nuova piazza è bella e soddisfa pienamente le nostre aspettative”, dice l’assessore.

Sotto l’albero gli oristanesi troveranno anche un’altra sorpresa: dopo il lungo stop, sono finalmente iniziati i lavori di completamento della pavimentazione in piazza Pintus, ultimo step nella riqualificazione della zona del Foro Boario. E gli operai si apprestano a lasciare anche il lato destro del lungomare di Torregrande, dove è in corso la posa del deck, la fascia in legno che separa la zona carrabile dalla spiaggia.

