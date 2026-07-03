La vicenda della variante al Piano di assetto idrogeologico finisce di nuovo al centro del dibattito politico in Consiglio comunale. I consiglieri di Oristano al centro Giuliano Uras e Roberto Pisanu hanno depositato un’interpellanza urgente per ricostruire l’intero iter che ha portato la Regione, il 15 gennaio scorso, ad archiviare la pratica per la mancata integrazione della documentazione richiesta e la conseguente incompletezza dell’istruttoria.

All’epoca dei fatti l’assessorato all’Urbanistica era guidato da Ivano Cuccu.

Nel documento ricordano che l’archiviazione «configura un provvedimento di natura tecnico-amministrativa e non una valutazione negativa nel merito della proposta» e sottolineano inoltre che il 22 giugno l’ex assessore Cuccu ha presentato una richiesta di accesso agli atti per acquisire tutta la documentazione relativa alla trasmissione interna della determinazione regionale.

L’interpellanza è scandita da una lunga serie di quesiti: «In quale data» la determinazione è arrivata a Palazzo degli Scolopi? «Qual è il numero di protocollo» e «quale ufficio comunale ha materialmente ricevuto il provvedimento»? E ancora: «A quali uffici, dirigenti, funzionari e amministratori» è stato assegnato? Uras e Pisanu chiedono poi «in quale data il sindaco è venuto formalmente a conoscenza» dell’archiviazione, «quali iniziative sono state assunte dall’Amministrazione», se «sono stati convocati incontri tecnici o politici» e «per quali motivi il Consiglio comunale non è stato tempestivamente informato». Infine sollecitano la pubblicazione di tutta la documentazione per ricostruire con precisione l’intera vicenda.

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