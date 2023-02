Ladri di nuovo in azione negli spogliatoi del reparto di Rianimazione del San Martino di Oristano. Questa volta però sono andati via a mani vuote anche se hanno danneggiato gli armadietti del personale.

Oggi al termine del turno notturno gli operatori si sono accorti che qualcosa non andava: le porte degli armadietti erano state forzate e tutta la sala era a soqquadro. Il colpo però non ha fruttato nulla perché i medici, dopo che negli ultimi mesi hanno subito diversi furti, non hanno più lasciato negli armadi borse con soldi o oggetti di valore.

Resta il danno e la preoccupazione per una situazione che ormai si sta trascinando da alcuni mesi. Personale e sindacati sollecitano maggiori controlli dentro e fuori dall’ospedale magari con l’installazione di telecamere. La squadra mobile della Questura di Oristano intanto procede con le indagini per cercare di individuare i responsabili di questi blitz che stanno creando preoccupazione tra il personale.

Da fine novembre a oggi i furti sono stati diversi. In un’occasione erano stati rubati il portafogli di un medico con mille euro e tutti i documenti, in un’altra il colpo aveva fruttato circa 500 euro, poi erano stati portati via 400 euro, infine la borsa di un’infermiera, oltre ai danneggiamenti agli arredi come accaduto anche nell’ultimo tentativo avvenuto nella notte fra martedì e mercoledì.

