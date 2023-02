Una pausa di due settimane. Poi sono entrati nuovamente in azione.

Ennesimo raid a Oristano contro le casse automatiche dei parcheggi sotterranei. Si tratta del quinto furto con scasso.

I ladri hanno lasciato la firma la notte scorsa nuovamente in vico Verdi. Anche questa volta hanno aperto la cassa dall’alto con una leva per poi prendere il bottino e scappare via. Per la ditta che gestisce la sosta a pagamento l’ennesimo danno: per aggiustare la cassa occorrono circa 3mila euro. Ancora non si sa invece a quanto ammonta il bottino.

I ladri hanno agito anche questa volta senza timore, nonostante la presenza delle telecamere in bella mostra.

I vandali in cerca di soldi la prima volta sono entrati in azione la notte tra il 21 e il 22 gennaio in via Carducci. Il 26 gennaio invece è stata manomessa la cassa del parcheggio sotterraneo di via Mariano. Poi in vico Verdi, di nuovo in via Carducci e la notte scorsa di nuovo in vico Verdi dove il macchinario era stato già ripristinato.

Si sfoga Giancarlo Milia, uno dei responsabili della società che gestisce i parcheggi: «Non possiamo più andare avanti in questo modo. Non riusciamo a capire come mai le forze dell’ordine ancora non riescano a fermare la banda. Le telecamere hanno ripreso tutto nel dettaglio. Ci stanno costringendo a fare le ronde la notte. Ora solleciterò l’intervento del prefetto e del sindaco. Ci sentiamo soli».

