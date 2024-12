A Oristano Natale fa rima con “Scalinata solidale”. L’evento benefico che ogni anno mobilita decine di volontari pronti a raccogliere prodotti alimentari e beni di prima necessità da donare ai più bisognosi spegne dieci candeline ed esprime un unico desiderio: aiutare quante più persone possibile. L’appuntamento con gli aiutanti di Babbo Natale è per sabato, dalle 11 alle 20.

Saranno ancora una volta i gradini della chiesa di San Sebastiano, in piazza Roma, ad accogliere buste e cartoni contenenti pasta, riso, biscotti, legumi, olio, prodotti in scatola e qualsiasi alimento a luna conservazione. Si può contribuire anche con bagnoschiuma, detergenti e prodotti per la casa: anche il più piccolo apporto è ben accetto per aiutare chi attraversa un momento di difficoltà.

Tutte le provviste raccolte saranno distribuite agli indigenti attraverso le parrocchie dei Cappuccini, di San Paolo, il convento di San Francesco, la Mensa del povero, il volontariato vincenziano e l’associazione Domus del Luna. «Non servono grandi donazioni - fanno sapere gli organizzatori - tanti piccoli gesti, insieme, possono fare la differenza».

