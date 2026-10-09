La provincia di Oristano si colloca al primo posto nella speciale graduatoria del risparmio postale in Sardegna confermando il grande apprezzamento delle due tradizionali soluzioni di risparmio postale: i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio.

Secondo gli ultimi dati consuntivi del primo semestre del 2026, infatti, i cittadini oristanesi hanno sottoscritto 102mila buoni e aperto 112mila libretti, per un ammontare complessivo di investimenti e depositi rispettivamente di oltre 664 e 365 milioni di euro per un valore totale che supera il miliardo di euro.

«Statisticamente, quindi, quasi 3 cittadini oristanesi su 4 detengono entrambi i tradizionali prodotti di risparmio postale - si legge in una nota di Poste - Con questi numeri, la provincia oristanese si posiziona sul gradino più alto del podio isolano per il rapporto tra il numero dei residenti e quello dei prodotti sottoscritti, con una percentuale che si attesta sul 73%, seguita dalle province di Nuoro e dell’Ogliastra, con il 70%, e dalla Sardegna Meridionale (Città Metropolitana di Cagliari, Medio Campidano e Sulcis Iglesiente) che raggiunge il 54%. Emessi da Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato italiano e distribuiti da Poste Italiane, i tradizionali prodotti di risparmio postale continuano a rappresentare un punto di riferimento per famiglie, giovani e pensionati che desiderano valorizzare i propri risparmi senza rinunciare a flessibilità e accessibilità».

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