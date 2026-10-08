È attivo, ad Albagiara, lo sportello del Servizio Civile Universale del paese.

Il servizio si pone come obiettivo quello di dare un aiuto concreto ai cittadini per tutto quello che riguarda il mondo del digitale. Tra le opportunità a disposizione, i cittadini potranno trovare un supporto nella creazione di Spid e Cie, inviare domande online, la possibilità di accedere ai servizi pubblici e un supporto per le richieste di bonus e sussidi.

Lo sportello è presente nei locali del Centro Sociale di Albagiara, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30. Per informazione si può contattare la struttura via e-mail all’indirizzo scnserviziocivile@gmail.com.

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