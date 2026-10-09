Oristano, bollo speciale per la Società di Mutuo SoccorsoDomenica, in occasione del 160 anni di fondazione, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico
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In occasione del 160° anniversario di fondazione della Società Operaria di Mutuo Soccorso di Oristano, in programma a Oristano domenica 11 ottobre, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Società Operaria di Mutuo Soccorso Oristano - 160° anniversario di fondazione – 1866 – 2026 – 11.10.2026” richiesto dalla Società operaia di Mutuo Soccorso di Oristano. Nello stesso giorno, dalle 10.15 alle ore 13.45, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo spazio allestito nella sede della Società Operaia Mutuo Soccorso, via Solferino, 58 – 07170 Oristano.