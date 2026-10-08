Niente sale da visitare in silenzio o opere da osservare a distanza. Domenica a Oristano il museo si trasforma in un luogo da vivere, giocare e scoprire insieme, con due appuntamenti pensati per avvicinare famiglie e bambini all’arte e alla storia. È la Giornata nazionale delle Famiglie al Museo, che l’11 ottobre farà tappa alla Torre di Portixedda e al Foro Boario.

Si parte al mattino, dalle 10 alle 12.30, alla Torre di Portixedda con “Archeogames – La città di Eleonora”. I bambini dai 6 anni in su saranno coinvolti in un grande gioco da tavolo ambientato nella Oristano di Mariano IV ed Eleonora d’Arborea: pedine, carte, monete e una plancia per conoscere monumenti e luoghi della città giudicale, fino a disegnare la propria Oristano medievale. I posti disponibili sono 16 e serve la prenotazione all’indirizzo eventi@antiquarium arborense.it.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 19, ci si sposta al Foro Boario, aperto eccezionalmente per “Studio di Studi”, il progetto della Pinacoteca Carlo Contini che riunisce artisti del territorio. Le famiglie potranno entrare nei loro spazi di lavoro, vedere da vicino tele, pennelli, colori e appunti e soprattutto scoprire come nasce un’opera, direttamente dalla voce di chi la sta realizzando. In questo caso è necessario prenotare all’indirizzo info@pinacotecacarlocontini.it

Due appuntamenti, dunque, per guardare alla storia e all’arte con occhi diversi: giocando al mattino, entrando nel cuore della creazione artistica nel pomeriggio.

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