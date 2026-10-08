Due nuove nomine rafforzano la squadra della Asl 5 di Oristano. All’ospedale San Martino cambia la guida dell’Ortopedia e Traumatologia, mentre la Diabetologia passa dalla gestione facente funzioni a una direzione stabile.

A dirigere la struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia è Marco Verona, nominato con delibera del 28 agosto e in servizio dal primo ottobre. Il nuovo direttore arriva dopo diverse esperienze negli ospedali di Asola e Castiglione delle Stiviere e, più recentemente, alla Clinica ortopedica dell’ospedale Marino di Cagliari. Accanto all’attività clinica, Verona ha maturato anche un percorso accademico: è stato docente di Anatomia dell’apparato locomotore a Mantova, cultore della materia all’Università di Cagliari e dal 2012 è tutor nella scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dello stesso ateneo.

Alla guida della Diabetologia è stata invece nominata Concetta Clausi, che già ricopriva l’incarico come facente funzioni. Nel corso della sua attività alla Asl di Oristano ha sviluppato diversi percorsi assistenziali, dal diabete in gravidanza al piede diabetico, fino alla telemedicina, all’educazione nutrizionale e al supporto psicologico. È stata inoltre presidente regionale della Società italiana di Diabetologia.

«Con le nomine del direttore di Ortopedia e Traumatologia del San Martino e della direttrice di Diabetologia, si aggiungono altri due importanti tasselli alla squadra di lavoro che si va componendo nell’Azienda socio-sanitaria oristanese», sottolinea la direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina. L’obiettivo, spiega, è costruire «un team che possa lavorare a lungo termine per fornire ai cittadini servizi migliori e più rispondenti ai loro bisogni».

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