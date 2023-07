Un esempio, una lezione di vita per tanti. Armati di buste e guanti arrivano prima della ditta che si occupa della pulizia della spiaggia ed eliminano tutti i rifiuti che ogni giorno vengono abbandonati.

Esattamente nel tratto di fronte alla torre di Torre Grande, quello più frequentato dai giovani, purtroppo non tanto educati. Due ragazzi della zona, 15 anni tutti e due, ormai da settimane hanno deciso di portare avanti una missione ben precisa: raccogliere tutto ciò che viene abbandonato a pochi metri dal mare.

«Arriviamo a Torre Grande dopo le 20, quando i ragazzi ormai non ci sono più perché raggiungono le fermate degli autobus per rientrare a casa - racconta uno di due giovani - Troviamo ogni giorno di tutto e di più, soprattutto sotto i pini. Il tratto alto della spiaggia è una vera discarica a cielo aperto. Troviamo bottiglie di vetro, lattine, cartacce varie, resti di cibo ma anche assorbenti e preservativi. In pochi minuti riempiamo almeno due bastoni di rifiuti che poi posiamo nei bidoni che si trovano nella piazza. A noi non costa nulla, il nostro obiettivo è far capire che basta poco buttare i rifiuti nei contenitori appositi. Per ora però nessuno cambia atteggiamento».

Quando i due giovani raccolgono l'immondizia lasciata in spiaggia chi passeggia da quelle parti si ferma per complimentarsi con loro. «Anche noi qualche tempo fa non eravamo attenti al rispetto dell’ambiente, ma sono talmente tante le campagne di sensibilizzazione che oggi è impossibile non capire l’importanza di tenere pulito l’ambiente che ci circonda, quello dove noi stessi viviamo».

