Ha trascorso una vita nel sociale, sempre in prima linea per aiutare gli altri.

Oggi Oristano ha perso Bianca Fantoni, 92 anni, per tutti però Bianca Muscas, il cognome del marito. Per più di 30 anni a capo della sezione dell’Unicef provinciale e nel gruppo dirigenziale della Pro Loco cittadina. Sempre con il sorriso, sempre affettuosa e disponibile con tutti.

Bionda, occhi celesti e sempre truccata: fino a poco tempo fa dedicava i pomeriggi ai suoi amati tornei di burraco con le amiche del centro storico di Oristano dove abitava. È lì che ha trascorso una vita intera assieme al marito Mario Muscas, noto e storico oculista, scomparso un paio di anni fa. Bianca Muscas lascia i figli Francesco e Adriana che, entrambi, hanno voluto intraprendere la professione medica come il padre.

Donna di cultura: non rinunciava mai agli eventi organizzati dall’Antiquarium Arborense. Anche l’estate scorsa era in prima fila in occasione di diversi aperitivi culturali. Uno fra tutti quello dedicato al nipote Paolo Sabattini, docente universitario che aveva intrattenuto i presenti con una conferenza sulla scrittura nella Grecia dell'età del Bronzo. Per la nonna motivo di grande orgoglio.

Per una vita Bianca Muscas ha sostenuto a Oristano l’iniziativa “Adotta una Pigotta", un modo per sostenere il lavoro del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia nelle emergenze, con particolare attenzione ai programmi di lotta alla malnutrizione infantile. I funerali di Bianca Muscas si terranno domani nella cattedrale di Oristano alle 15.30.

© Riproduzione riservata