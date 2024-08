La Asl ci ripensa e trova un medico. La Guardia medica di Oristano non rimarrà chiusa fino all’11 di agosto: stasera il servizio sarà a disposizione per quattro ore, non per tutta la notte quindi.

Lo ha annunciato la stessa Asl nel sito istituzionale dell'Ente, dopo che nei giorni scorsi aveva annunciato che la Guardia medica non sarebbe stata attiva dal 4 all’11 di agosto, invitando come sempre gli utenti a rivolgersi ad altri punti di continuità assistenziale, in caso di necessità.

Il presidio di via Carducci sarà operativo, quindi, dalle 20 alle 24 di oggi. E chissà se ci saranno novità anche per i prossimi giorni.

© Riproduzione riservata