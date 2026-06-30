L'appello della Asl è puntuale, ma ora è anche più forte. "Sono arrivati ​​i mesi delle vacanze, ma non dimenticatevi di un gesto solidale, ancora più importante in questo periodo". Il dottor Mauro Murgia, direttore del centro trasfusionale

dell'ospedale San Martino di Oristano, invita così tutti i cittadini a donare il sangue durante l'estate. "Ogni estate nella nostra isola aumenta la richiesta di sacche di sangue da parte dei presidi ospedalieri, anche per la presenza dei turisti. Ecco perché non bisogna smettere di donare". Ad Oristano ci si può presentare al centro trasfusionale dell'ospedale San Martino dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 12. Non occorre prenotarsi. Sempre il dottor Murgia ha precisato: "Solo nella nostra sede possiamo ricavare dalla stessa sacca anche un'unità di piastrine necessaria per i pazienti oncoematologici. E' importante donare il sangue. Una dimostrazione di solidarietà, che ci consente di continuare a soddisfare il bisogno dei cittadini del nostro territorio". Ma non solo. Come sempre sarò possibile donare anche in tanti paesi. Sono quattordici le giornate di raccolta di sacche di sangue organizzate nel mese di luglio dai volontari delle sezioni locali dell'Avis, sempre in collaborazione con il centro trasfusionale dell'ospedale San Martino di Oristano. Ecco le date: sabato 4 luglio a Bauladu, domenica 5 a Ghilarza e Terralba, sabato 11 a Mogoro, domenica 12 a Marrubiu e San Vero Milis, venerdì 27 a Santulussurgiu, sabato 18 a Sedilo e domenica 19 luglio a Terralba e San Nicolò d'Arcidano. Ancora mercoledì 22 a Bosa, sabato 25 a Paulilatino e domenica 26 luglio ad Arborea e Milis. La direttrice generale della Asl 5, la dottoressa Grazia Cattina, ha aggiunto: "Non finiremo mai di ringraziare i nostri donatori affezionati di tutta la provincia, ma ne aspettiamo sempre di nuovi. Donare è un gesto che fa bene a chi riceve il dono, ma anche a chi lo compie".

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