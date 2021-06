Dopo le frazioni la società Formula Ambiente, che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti ad Oristano, ha iniziato la distribuzione dei nuovi mastelli anche ad Oristano città. Da ieri si sta provvedendo a consegnare i contenitori ai residenti del popoloso quartiere di Sant’Efisio, anche se il nuovo servizio scatterà solo dal prossimo mese, quando tutta la città avrà a disposizione i nuovi kit.

“Sono state interessate ad oggi 5244 famiglie in città e nelle frazioni - conferma l’assessore comunale dell’Ambiente Gianfranco Licheri – con la consegna di quattro nuovi mastelli: umido (marron), secco (grigio), vetro (verde) e carta (giallo) e non saranno previsti per la plastica. Si tratta dei nuovi contenitori che dispongono di lettura R-feed, che serve a identificare ciascun utente e vengono consegnati a chi è in regola con il pagamento della Tari. Posso anticipare che sta calando sensibilmente il numero degli evasori - spiega l’assessore Licheri - ogni giorno in Comune si recano i cittadini per registrarsi all’all’anagrafe della Tari. Questo consentirà nel tempo un risparmio del servizio e con l’aumento della percentuale di differenziata, potrà incidente in futuro con uno sconto ai cittadini”.

Per il momento non si procederà a verificare il quantitativo di rifiuti conferiti, scatterà solo in futuro, ma solo a identificare il proprietario del mastello ed il numero dei conferimenti.

