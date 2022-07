Le indagini da parte della polizia di Stato di Oristano riguardanti i furti in appartamento hanno portato a un arresto, un uomo residente nel Sassarese che è stato trovato in possesso di una pistola Beretta con matricola abrasa e colpo in canna, che teneva nascosta in auto.

Gli accertamenti da parte della terza sezione della Squadra mobile erano partiti dopo il furto avvenuto lo scorso gennaio a casa di una 92enne alla quale erano stati rubati circa 2mila euro in contanti che l’anziana teneva in un armadio in camera da letto.

Le perquisizioni nei confronti dell’arrestato e di altri due complici – tutti residenti nello stesso paese della provincia di Sassari - hanno consentito di recuperare l’arma e altre fonti di prova che li posizionano sulla scena del reato il giorno in cui è stato portato a termine.

Per convincere la donna a farli entrare nell’abitazione, i tre hanno usato la scusa di chiederle se nella zona ci fossero dei terreni in vendita. L’anno scorso la Squadra mobile aveva arrestato 3 persone, sempre per furti in appartamento ai danni di anziani: il gruppo riusciva a entrare proponendo in vendita formaggio e legna.

(Unioneonline/s.s.)

