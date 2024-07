Momenti di paura questa sera per un incendio divampato nella zona fra Silì e Fenosu, in località Is Pastureddas. Si è temuto soprattutto per i cavalli, ma fortunatamente nel giro di un paio d’ore il fuoco è stato domato.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, le fiamme sono divampate in una zona ricca di erbacce ma anche canneti e alberi di eucaliptus. Alimentato dal vento, il fuoco si è esteso ed è arrivato a lambire alcune aziende agricole e abitazioni. In particolare si è avvicinato minaccioso a diverse scuderie, sono stati momenti di apprensione per i cavalli che sono stati subito messi in sicurezza.

La macchina dell’anticendio ha operato per tutto il pomeriggio: sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro autobotti, quattro squadre di Forestas, il corpo forestale che ha inviato immediatamente anche il Superpuma, decollato da Fenosu. A metà serata le fiamme sono state spente e sono iniziate subito le operazioni di bonifica.

Disagi anche per la viabilità della zona a causa del fumo, sono intervenute alcune pattuglie della polizia locale che hanno regolato la circolazione agli ingressi della città.

