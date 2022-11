Emergenza nella tarda serata di ieri a Oristano per un incendio in un’abitazione.

La sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco ha inviato sul posto una squadra della sede centrale con anche un’autobotte.

Gli uomini del 115 hanno estinto il rogo nel seminterrato e portato in salvo due cani che si trovavano al suo interno. Mentre una persona, apparsa illesa, era riuscita a uscire dalla casa in fiamme.

Dopo la messa in sicurezza della struttura, sono state avviate le indagini per chiarire le cause di quanto accaduto: non è escluso un guasto al sistema di riscaldamento.

