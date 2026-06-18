Una diffida formale e, a corredo, le fotografie che documentano le punture subite dai bambini. Dopo ripetute segnalazioni rimaste senza riscontro, i genitori della scuola dell’infanzia di via Lanusei chiamano in causa il Comune e chiedono interventi immediati per garantire condizioni adeguate all’interno della struttura.

Nel documento, sottoscritto da 31 genitori e sostenuto dall’intera rappresentanza delle sezioni A, C ed E, le famiglie contestano il «grave inadempimento relativo alla mancata installazione delle zanzariere e alla mancata esecuzione del servizio di disinfestazione», nonostante le numerose segnalazioni già inoltrate. Secondo i firmatari, la situazione avrebbe determinato «un evidente pregiudizio alle condizioni igienico-sanitarie dell’ambiente scolastico».

I genitori segnalano che diversi bambini sono stati punti dagli insetti, con «reazioni allergiche che hanno reso necessario, in alcuni casi, l’intervento del medico pediatra». Alla diffida hanno allegato una documentazione fotografica che mostra le conseguenze delle punture sui piccoli alunni.

Tra le promotrici dell’iniziativa c’è Martina Murgia, che riferisce come le famiglie abbiano segnalato il problema più volte, sia verbalmente sia per iscritto, senza mai ottenere una risposta da parte dell’amministrazione comunale.

Nella diffida viene chiesto al Comune di intervenire entro settembre con l’installazione delle zanzariere e l’esecuzione di disinfestazioni certificate. In assenza di un riscontro concreto, i genitori avvertono che sono pronti a rivolgersi «alle sedi opportune per la tutela dei bambini».

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