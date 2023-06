Gli obiettivi sono due: promuovere il turismo itinerante all'aria aperta ma anche offrire ai vacanzieri un nuovo servizio.

Come? Realizzando delle aree camper attrezzate. Ecco perché tanti Comuni della provincia Oristanese hanno partecipato al bando promosso dalla Regione per la realizzazione o ristrutturazione di un sito dove permettere ai camper di sostare e utilizzare vari servizi tra cui la corrente elettrica e lo scarico delle acque. Nell’Oristanese i Comuni beneficiari sono in tutto sei: Terralba, Mogoro, Samugheo, Zeddiani, Morgongiori e Santa Giusta.

Le prime cinque amministrazioni hanno ottenuto 50 mila euro. Santa Giusta invece 15 mila euro: nel paese lagunare l’area camper c’è già da tempo. Le risorse ora serviranno per ripristinarla visto lo stato di abbandono attuale.

«Cercheremo di renderla fruibile già dalle prossime settimane - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Pier Paolo Erbì - Dobbiamo mettere in funzione nuovamente le colonnine e tutto ciò che non funziona da tempo». A Zeddiani l’area camper verrà realizzata all’ingresso del paese, arrivando da Baratili San Pietro: «Abbiamo scelto un’area vicino ai servizi proprio per far arrivare nel centro del paese un nuovo turismo - spiega il primo cittadino di Claudio Pinna - Con un’area camper a Zeddiani ci sarà, soprattutto in estate, un flusso di presenze importante».

Anche il Comune di Terralba per la prima volta avrà un’area camper. Verrà realizzata nel prolungamento di via Porcella, direzione Marrubiu. A Mogoro invece il Comune ha individuato un'area molto vasta presente nel prolungamento di via Is Argiolas: «Si trova all’ingresso del paese arrivando dalla 131 - spiega il sindaco Donato Cau - Questa almeno per ora è l’ipotesi». A Samugheo invece l’importante finanziamento servirà per continuare la realizzazione dell’area camper iniziata 15 anni fa: «Si trova in via Kennedy - spiega il sindaco Basilio Patta - L’obiettivo è quello di terminarla e renderla finalmente fruibile. È giusto offrire dei servizi anche ai camperisti. Nel nostro territorio, in occasione di importanti eventi come il Carnevale arrivano tanti camper e ogni volta dobbiamo individuare delle aree apposite». A Morgongiori invece l’area camper sorgerà nella pineta Is Benas. Così ha deciso il Comune guidato dal sindaco Paolo Pistis. Tutte le aree dovranno essere obbligatoriamente video sorvegliate. Così chiede la Regione.

