Oristano, in Comune nasce il servizio “giuridico-amministrativo”L’obiettivo è di rafforzare il controllo sui procedimenti più delicati e garantire maggiore uniformità nell’applicazione delle norme
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Un nuovo servizio per blindare gli atti ed evitare scivoloni. Il Comune di Oristano mette mano all’organizzazione interna e istituisce un Servizio giuridico-amministrativo nel settore Sviluppo del territorio, con l’obiettivo di rafforzare il controllo sui procedimenti più delicati e garantire maggiore uniformità nell’applicazione delle norme.
Il nodo è chiaro: pratiche sempre più complesse, intrecci normativi e margini di errore che, negli ultimi tempi, hanno aperto la strada anche a contestazioni e ricorsi. Da qui la scelta di intervenire a monte, affiancando gli uffici con una struttura dedicata alla verifica e al supporto tecnico-giuridico.
Il nuovo servizio funzionerà come un punto di riferimento interno, accorpando competenze oggi distribuite tra più uffici e puntando a rendere più lineari i procedimenti. L’obiettivo è ridurre i passaggi critici, evitare rallentamenti e limitare il rischio che gli atti finiscano sotto esame nelle sedi legali.
Nessun impatto sui conti: la delibera precisa che «non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria», segnale che si procederà con una riorganizzazione delle risorse già esistenti.
Il nuovo assetto è in vigore da oggi. Le risorse umane saranno definite con atti successivi.
Intanto la linea è tracciata: prevenire gli intoppi, prima che diventino problemi.