Importante riconoscimento per la filiale provinciale di Oristano di Poste Italiane.

Durante l’incontro celebrativo “Champions Protezione” che si è svolto nei giorni scorsi nella sala meeting dello Sheraton di Roma sono state premiate le migliori filiali e i migliori uffici di tutta Italia, che si sono distinti – nel 2022 – per il raggiungimento di risultati di eccellenza nel collocamento delle polizze Poste Vivere Protetti e sui preventivi di Poste Guidare Sicuri. In particolare, la filiale provinciale di Oristano, che comprende 75 uffici postali, si è classificata ai primi posti a livello nazionale sui preventivi di Poste Guidare Sicuri. All’incontro hanno partecipato oltre 240 dipendenti di tutta Italia.

In rappresentanza della filiale oristanese era presente la direttrice provinciale Rita Delrio: «Un risultato straordinario quello raggiunto dalla nostra filiale – commenta la responsabile territoriale – che mette in risalto ancora una volta la grande professionalità e la passione con la quale ci dedichiamo ai nostri clienti. Abbiamo l’obiettivo principale di soddisfare quelle che sono le esigenze dei nostri clienti, diventare il loro punto di riferimento in maniera trasversale su tutti i comparti».

