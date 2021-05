La preghiera di Papa Francesco che invoca la fine della pandemia accompagna anche a Oristano il rosario nel mese Mariano voluto dalla Diocesi Arborense. Alle preghiere che dal 1°maggio si recitano ogni giorno nel santuario del Rimedio, con diretta anche in streaming, si è aggiunta l’altra iniziativa di preghiera alla Madonna che ogni martedì viene proposta alle 21 nella piazza del Seminario arcivescovile.

“Il momento della preghiera alla vergine Maria viene condiviso con la città ed i fedeli che si vorranno unire - spiega il rettore del Seminario don Alessandro Floris - abbiamo promosso ogni martedì dopo cena il Santo rosario dalla piazza della Cattedrale”.

Dal giorno nel quale si è diffusa la pandemia che ha colpito tutto il mondo è trascorso oltre un anno.

“Dodici lunghi mesi che hanno cambiato le nostre vite e le nostre abitudini - osserva l’arcivescovo di Oristano Roberto Carboni - che hanno provocato tante vittime e aumentato il disagio sociale. Va detto che ci ha preso alla sprovvista. Non eravamo pronti nemmeno noi, Non è stato facile organizzarci ma ora si è imparato molto. La preghiera invocata dal Papa va condivisa con i nostri fedeli ed è un invito alla Madonna di liberare l’umanità dalla pandemia. La preghiera composta dal Papa è molto bella; si parla dell’aiuto alle persone che piangono i loro morti, di chi è malato. Poi c’è un bellissimo passaggio, dice: ‘Vergine Maria illumina le menti degli uomini di scienza affinché trovino le giuste soluzioni ed assisti le Nazioni perché non spendano per armi ma per guarire gli ammalati’. Si, chiediamo la fine della pandemia – aggiunge il vescovo – ma vogliamo mobilitare le menti e i cuori’.

