Tantissimi bambini della provincia di Oristano rischiano di rimanere di nuovo senza pediatra. Dal prossimo 1 dicembre andrà in pensione infatti il dottor Gregorio Camarra, che opera nell’ambito 2, formato dai Comuni di Baratili San Pietro, Bauladu, Milis, Narbolia, Nurachi, Ollastra Simaxis, Riola Sardo, San Vero Milis, Siamaggiore, Solarussa, Tramatza, Villanova Truschedu, Zeddiani e Zerfaliu. E per ora all’orizzonte non si vede nessun sostituto.

La Asl nelle scorse settimane ha chiesto ad Ares Sardegna, come sempre accade in previsione della pensione di un medico di medicina generale o di un pediatra di libera scelta, la pubblicazione di un bando per la sua sostituzione.

«Purtroppo nessun pediatra, al momento, si è candidato per coprire il posto che rimarrà - fanno sapere dalla direzione della Asl di Oristano - Le famiglie dei piccoli pazienti, finora seguiti dal dottor Camarra, possono optare per la dottoressa Marta Vargiu, che opera nello stesso ambito, sino al raggiungimento della capienza massima di mille assistiti, recandosi allo sportello “Scelta e Revoca” del distretto di Oristano, o seguendo la procedura on-line tramite il portale regionale “Zente Web”. In alternativa, le stesse famiglie possono effettuare una scelta di un pediatra fuori ambito, previa autorizzazione dello stesso pediatra e previa disponibilità ad accogliere nuovi assistiti».

La Asl ricorda poi che è operativo presso il poliambulatorio di Oristano, in via Michele Pira, il nuovo servizio di specialistica ambulatoriale di pediatria con la dottoressa Dina Fantasia, che visita i piccoli pazienti al piano terra della struttura sanitaria della Asl 5, dal lunedì al venerdì.

Le famiglie con bambini in carico a un medico di base possono prenotare la visita con la dottoressa Fantasia tramite il Centro Unico di Prenotazione. Mentre i genitori dei piccoli rimasti senza pediatra di tutto il territorio dell’oristanese possono prenotare una consulenza con la dottoressa Dina Fantasia dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, al numero 3487987866.

