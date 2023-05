Si cercano coppie o persone single. Possono essere residenti ad Oristano ma anche nei paesi limitrofi. Ci sono due regole però: avere il desiderio di accogliere i bambini in difficoltà all’interno delle loro famiglie e avere un cuore grande. L’appello è chiaro e arriva dal Centro per le famiglie, per l’Affido e le adozioni del Plus di Oristano.

Il centro di accoglienza e sostegno alle famiglie che da tempo si occupa dell’accompagnamento alle famiglie che aspirano all’adozione e del supporto alle famiglie adottive e affidatarie nei tempi d’attesa, ha lanciato questo importante appello anche sui social, corredato da un disegno realizzato da un bambino e dove vengono rappresentati due genitori assieme a due bambini. Due anni fa, dopo lo stesso appello da parte del centro erano state circa 40 le coppie che avevano dato la propria disponibilità come “famiglia d’appoggio”.

Si tratta infatti di un aiuto momentaneo nei confronti di bambini che attraversano periodi nei quali necessitano di sostegno che le famiglie d’origine non possono dare. Dopo l’arrivo delle candidature le operatrici effettueranno vari colloqui. L’obiettivo è capire se la famiglia è adatta a rispondere alle esigenze del bambino. Gli interessati possono contattare il Centro che ha sede in via Libeccio oppure inviare una mail all’indirizzo affidoadozione.plusoristano@koinoscop.it. Il Centro è aperto il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 18.

