La missione ora è un’altra: portare il Baby swap party anche nei paesi della provincia. Il gruppo di genitori che a Oristano ormai da anni organizza con successo lo scambio tra un qualcosa che non serve più e un oggetto che invece è necessario, quindi un baratto vero e proprio con l’obiettivo di non sprecare nulla e aiutarsi a vicenda, vogliono riunirsi in un’associazione per poi coinvolgere più volontari possibili, mamme e papà naturalmente.

«Il nostro obiettivo - spiega Maria Claudia Cocco, una delle organizzatrici dell’evento oristanese - è quello di sbarcare anche in altri paesi. Per questo chiediamo alle famiglie affezionate a questa usanza di unirsi a noi. Più siamo meglio è».

L’ultimo swap, andato in scena pochi giorni fa, ha avuto un grande successo. Hanno partecipato in tutto 49 famiglie. È stato scambiato di tutto e di più, tra vestiti e oggetti vari per i bambini. Un modo per andare incontro anche a chi non può permettersi di spendere grandi cifre nei negozi di abbigliamento o nelle giocherie.

