È rientrata a casa ed ha trovato la serratura scassinata dai ladri. I malviventi forse disturbati sono scappati prima dell’arrivo della proprietaria. La donna ha dovuto chiamare i vigili del fuoco per poter entrare in casa; la serratura era stata infatti manomessa.

È accaduto nella tarda serata ad Oristano in un palazzo di sette piani in via Mattei.

Secondo quanto è stato accertato dai carabinieri la proprietaria dell’appartamento era uscita nel pomeriggio dopo aver chiuso a tripla mandata la porta blindata.

Forse malviventi non erano a conoscenza che l’appartamento era dotato di una porta blindata ed allora hanno tentato di forzare la serratura con un grosso cacciavite. Mentre tentavano di aprirla forse sono stati disturbati da qualche altro condomino ed hanno desistito per evitare di essere scoperti.

Prima delle 19 la proprietaria è rientrata a casa ed ha scoperto la manomissione della serratura.

La donna ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Una squadra del 115 ha raggiunto la via Mattei con l’autoscala che ha permesso loro di arrivare al terrazzo dell’abitazione. Una volta all’interno hanno aperto la porta permettendo alla donna di entrare a casa.

