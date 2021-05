Le date per i richiami e le prime vaccinazioni stabilite dalla Assl di Oristano per il personale delle scuole sono tutte da rivedere.

Secondo i dirigenti scolastici coincidono con gli esami di maturità.

La Assl ha infatti stabilito di propria iniziativa di programmare le vaccinazioni in quattro giorni: il 15, 16, 22 e 23 giugno prossimi.

Docenti e dirigenti hanno contestato la scelta della Assl rispedendo al mittente la proposta. La richiesta di nuove date è stata sollecitata ora all’ufficio scolastico provinciale.

“Avevamo anticipato gli esami proprio per non interferire nel piano e nei programmi di vaccinazione - spiega il dirigente del liceo Classico De Castro di Oristano, Pino Tilocca - ed ora ci ritroviamo le date fissate proprio nei giorni degli esami e senza essere nemmeno interpellati. Lo abbiamo appreso solo dalla stampa. Sono proprio i giorni nei quali sono stati fissati gli esami delle Medie e delle scuole Superiori in cui sono impegnati tantissimi docenti e gli uffici delle segreterie - osserva Tilocca - con degli orari tra le 9 e le 12, il massimo. Coincide proprio nel momento in cui dovremmo esaminare gli studenti, avessero almeno programmato per il pomeriggio. Mi chiedo - conclude il dirigente scolastico - chi sia il Napoleone che ha ideato questa campagna”.

