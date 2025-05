Doveva essere una festa, un momento di socialità e partecipazione. Ma la giornata sportiva organizzata per al campo Coni dall’Istituto Comprensivo 3 e 4 lascia dietro di sé anche qualche strascico di polemica. Nessun genitore sugli spalti ad applaudire alle gesta dei piccoli atleti della scuola primaria: la scelta di escludere le famiglie dall’evento è stata comunicata ufficialmente dalla dirigente scolastica Blanche Marie Rita Sanna nella circolare che autorizza l’uscita didattica. Il motivo? L’impianto sportivo è attualmente interessato da lavori di manutenzione, che rendono l’accesso non sicuro per il pubblico esterno.

E in effetti, come segnalato anche dal consigliere di minoranza Francesco Federico, il campo si presenta come un vero e proprio cantiere a cielo aperto: recinzioni provvisorie, reti arancioni a delimitare alcune aree, materiali di risulta lasciati ai margini e visibili segni di interventi non ancora conclusi. Una cornice ben lontana da quella che ci si aspetterebbe per accogliere un evento scolastico. Ma se il campo è così pericoloso da non poter accogliere gli adulti, è davvero sicuro per ospitare centinaia di studenti? La domanda rimbalza tra i genitori che potranno fare il tifo per i propri bambini, ma solo fuori dai cancelli.

