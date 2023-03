Una processione di persone per vedere da vicino ciò che è rimasto del chiosco Night & Day, sul lungomare Eleonora d’Arborea di Torre Grande, distrutto da un incendio la notte del 10 marzo.

In tanti, soprattutto lo scorso fine settimana, hanno raggiunto la struttura che il fuoco ha avvolto senza pietà nonostante l’intervento dei vigili del fuoco. E in tanti non hanno rinunciato nemmeno a scattare le fotografie degli arredi che si vedono all’interno.

Nel frattempo, prosegue la raccolta fondi per aiutare i titolari del chiosco – dove sono cresciute generazioni di ragazzi – a ricostruire il loro locale.

Si tratta di uno dei chioschi più noti e frequentati sul lungomare di Torre Grande, soprattutto l’estate, anche grazie alla presenza di diverse band musicali.

Nella piattaforma Gofundme, scelta per raccogliere i fondi, sono stati raccolti poco più di duemila euro. Non tantissimi per ora. Ci sono donazioni che vanno dai 5 euro ai 500 euro.

«Del Night and Day non restano che macerie, cenere e amarezza - si legge nel testo che presenta la raccolta fondi - Non era un semplice chiosco. Il Night and Day è un'istituzione per i giovani di Oristano dal 1997, trent'anni di lavoro, vita e storie. Non possiamo lasciarlo così, noi dobbiamo dargli una nuova vita, perché Torregrande senza il Night and Day non sarebbe più Torregrande. Per questo abbiamo bisogno della partecipazione di tutti».

