C’è tempo fino al 20 aprile per presentare la domanda di accesso al REIS, il Reddito di inclusione sociale per l’annualità 2026. Il Comune ha aperto i termini per una misura che punta a sostenere i nuclei in difficoltà economica, combinando contributi e percorsi di accompagnamento.

“Il Reddito di Inclusione Sociale è una misura regionale che prevede un sostegno alle famiglie che vivono una condizione di fragilità economica – precisa l’assessora ai Servizi sociali Giulia Murgia -. È una misura di contrasto alla povertà rappresentata da un budget di inclusione che prevede un contributo economico mensile, erogato per 12 mesi, ed un progetto di inclusione sociale e lavorativa”.

Il REIS non può essere percepito insieme all’Assegno di inclusione (ADI), ma resta compatibile con altre misure come il Supporto per la formazione e il lavoro e l’Assegno unico universale. Un passaggio fondamentale riguarda proprio l’ADI: chi possiede i requisiti deve presentare prima quella domanda, mentre chi non ne ha diritto deve indicarne la motivazione nell’istanza. Non è quindi una scelta alternativa tra le due misure, ma un percorso vincolato.

Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente online, attraverso la piattaforma dedicata, a partire dalle ore 12 del 20 marzo e fino alle 23.59 del 20 aprile. Per chi ha bisogno di assistenza, è attivo il servizio Informacittà, su appuntamento.

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