Al Liceo Scientifico Mariano IV d’Arborea, il talento non è più una variabile: è una costante. L’istituto brilla nel panorama scolastico nazionale grazie a tre studenti che hanno trasformato passione e impegno in veri traguardi d’eccellenza.

Emanuele Murgia (VC Biomedico) ha conquistato la medaglia di bronzo sia ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici (finale nazionale) sia ai Campionati Nazionali di Fisica, dimostrando un raro equilibrio tra logica e intuizione scientifica.

Il suo compagno di classe, Paolo Betzu, si è classificato 4° ai Campionati Nazionali delle Scienze Naturali – sezione Biologia, e volerà nelle Filippine a luglio per rappresentare l’Italia alle Olimpiadi Internazionali. Promettente anche il giovane Mauro Serra (2ªC Biomedico), che si è distinto alle prove nazionali di Scienze Naturali, categoria biennio.

Successi che non nascono per caso: dietro ogni risultato c’è studio, passione e una scuola che sa coltivare il talento.

Grande la soddisfazione per tutta la comunità scolastica: «I ragazzi hanno saputo interpretare ed esprimere nei loro percorsi competenze in ambito scientifico e qualità umane non comuni».

