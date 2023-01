Tre raid e un danno che per ora ammonta a 12 mila euro. Senza considerare i costi della vigilanza che oltretutto non ha nemmeno scoraggiato i malviventi.

Chi ormai da giorni sta saccheggiando tutte le casse automatiche dei parcheggi a pagamento, durante l’ultimo raid messo a segno in vico Verdi tra sabato e domenica scorsi ha agito nonostante la presenza della vigilanza.

«Purtroppo è andata così - dice Giancarlo Milia, uno dei responsabili della società che gestisce i parcheggi -. Dopo i primi due furti avvenuti uno in via Carducci e l’altro via Mariano IV, abbiamo deciso di far sorvegliare i parcheggi da un servizio di vigilanza. Però a poco è servito. In vico Verdi hanno agito ugualmente indisturbati. Ora cercheremo di capire che metodo utilizzare per evitare questi episodi che ci stanno danneggiando e non poco».

Intanto la ditta sta facendo la conta dei danni: «Per sistemare le tre casse scassinate ci vogliono nove mila euro circa - va avanti Milia -. Fortunatamente c’erano solo mille euro circa in ognuna. Era state svuotate pochi giorni prima. In vico Verdi sono attivi poi diversi abbonamenti. Fortunatamente le telecamere hanno ripreso dettagliatamente le persone che hanno agito in tutti i parcheggi - conclude Giancarlo Milis -. È già tutto in mano alle forze dell’ordine. Abbiamo presentato tre distinte denunce». E chissà: magari i malviventi hanno le ore contate.

