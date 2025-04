Ancora pochi giorni e in città scatta la rivoluzione metano. Il 12 maggio infatti gli oristanesi che sono collegati alla rete del gas cittadino avranno non più aria propanata ma appunto metano. «E Gaxa supporta i cittadini con assistenza tecnica gratuita fino a 250 euro e un contributo fino a 1.500 euro per chi si allaccia per la prima volta. I clienti che fino ad oggi hanno usufruito dell’aria propanata dovranno sottoscrivere il nuovo contratto di fornitura di metano e procedere il prima possibile all’adeguamento degli apparecchi interni di utilizzo», si legge in una nota della società principale fornitore di gas, luce e servizi in Sardegna.

È questo l’unico modo, tra l’altro, «per evitare interruzioni di servizio. Ecco perché Gaxa invita ancora i cittadini che non lo hanno fatto a rivolgersi ad uno dei tecnici specializzati convenzionati o a un tecnico di propria fiducia che, al termine dell’intervento, dovrà rilasciare un documento di conformità da presentarci per completare la procedura. È fondamentale che tale documento venga consegnato in anticipo rispetto alla data di conversione per consentirne l’approvazione».

Ulteriori informazioni si possono avere anche rivolgendosi al Gaxa store in via Mazzini 48 o chiamando il numero verde 800 050101, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

«Siamo molto orgogliosi - ha commentato l’amministratrice delegata di Gaxa, Emanuela Gatteschi – da società sarda dedicata interamente alla comunità isolana, di poter affiancare famiglie e attività produttive nel percorso che li condurrà all’attivazione di una fonte energetica a minore impatto ambientale, più accessibile ed efficiente».

