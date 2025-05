Sì, molte persone apprezzano il servizio di consegna a domicilio tramite posta, in particolare quando si tratta di acquisti online. In provincia di Oristano cresce ancora il numero dei pacchi consegnati dai portalettere di Poste Italiane. In particolare, nel primo trimestre 2025 è stato registrato un incremento del 9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

«A livello nazionale, la quota pacchi consegnata dai portalettere raggiunge il 40% sul totale di 77 milioni di pacchi che il Gruppo Poste Italiane, guidato dall'amministratore delegato Matteo Del Fante, ha consegnato nei primi tre mesi del 2025 - fanno sapere da Poste - Un dato complessivo quest'ultimo in aumento dell'8,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Capillarità, efficienza della distribuzione e continua trasformazione della rete logistica di Poste Italiane, che in provincia di Oristano può contare su una flotta di 71 mezzi, sono i fattori che hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo».

Oltre alle strutture e all'organizzazione tradizionale del servizio di recapito a domicilio, che in provincia Poste garantisce attraverso un centro logistico (Oristano), due centri di distribuzione (Terralba e Fordongianus) e sette presidi di distribuzione (Abbasanta, Ales, Cuglieri, Marrubiu, Mogoro, Santu Lussurgiu e Samugheo), per il ritiro e la spedizione dei pacchi, i cittadini possono contare sugli 83 uffici postali e sulla rete “Punto Poste”.

Distribuiti su tutto il territorio provinciale, tra tabaccherie, kipoint, bar, edicole, cartolerie, supermercati Carrefour e distributori di carburante, attualmente sono 68 gli esercizi aderenti alla rete “Punto Poste” presso i quali i cittadini possono ritirare o spedire pacchi.

