L'acqua, risorsa vitale per l’uomo e i territori, sarà il tema del nuovo convegno organizzato dall’Associazione culturale Lucio Abis, venerdì 6 giugno alle 17, nei locali dell’Hotel Mistral 2 in via XX Settembre ad Oristano.

“Acqua bene comune-Rilancio delle funzioni territoriali a tutela del bene acqua e revisione della legislazione regionale”, il titolo: analisi, riflessioni e spunti critici sulla legge regionale che ha istituito un unico bacino idrografico per l'intero territorio regionale.

L’intento dell’incontro è quello di evidenziare «le criticità della legge regionale 19/2006 che hanno allontanato dal perseguimento delle originarie finalità poste dal legislatore, quindi la scarsa partecipazione decisionale dei Comuni, nonostante siano soci di Abbanoa», precisa Pietro Arca presidente dell’associazione intitolata all’ex senatore, artefice della nascita della Provincia di Oristano.

«L'ambito unico così come definito in Sardegna, recependo la norma nazionale, non rappresenta una dimensione ottimale ma, al contrario, è causa di inefficienze sia nel gestionale che nell’aspetto patrimoniale ed economico, visto che la spesa corrente espressa in euro/abitante l'Ambito unico della Sardegna registra il costo più alto in assoluto in Italia», continua Arca.

Il convegno “Acqua bene comune" affronterà, quindi, la questione verso una ipotesi di riforma legislativa, per la proposta di un nuovo modello organizzativo, infine per il rafforzamento del ruolo degli enti locali nella gestione del bene acqua.

Introduce i lavori Pietro Arca, presidente associazione Lucio Abis, cui seguiranno gli interventi di Carlo Corrias, presidente Consorzio di bonifica, Paolo Sanna già presidente dell'associazione regionale Liberiamo l’acqua. Seguirà dibattito con gli interventi delle Istituzioni. Le conclusioni sono affidate a Gian Valerio Sanna, presidente del Consorzio UNO.

