C’è tempo fino al 2 agosto per chiedere il contributo regionale “Nidi Gratis 2026”, la misura che consente alle famiglie di ridurre il costo delle rette per la frequenza di nidi e micronidi pubblici o privati nel territorio comunale. Il Comune di Oristano ha pubblicato l’avviso rivolto ai genitori, agli affidatari e ai tutori di bambini fino a tre anni, o che compiano il terzo anno entro luglio 2026.

Possono accedere al beneficio i residenti in Sardegna con un Isee per prestazioni rivolte ai minorenni non superiore a 40 mila euro. Tra i requisiti è prevista anche la presentazione, o l’impegno a presentare, della domanda per il Bonus nido Inps 2026 e il pagamento, o l’impegno a pagare, delle rette del servizio educativo. L’avviso chiarisce inoltre che la richiesta può essere inoltrata anche da chi non ha ancora iniziato la frequenza del nido o non ha ancora presentato domanda all’Inps, purché l’ingresso del bambino sia previsto entro il 2026.

Il contributo copre la differenza tra la retta sostenuta dalla famiglia e il Bonus nido Inps, fino a un massimo di 200 euro al mese per undici mensilità, con un tetto annuo di 2.200 euro. Le domande dovranno essere presentate entro il 2 agosto via mail all’Ufficio Protocollo o con consegna a mano al Palazzo Campus Colonna. I contributi saranno erogati dopo la verifica della documentazione relativa al pagamento delle rette e al riconoscimento del Bonus nido Inps.

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