Aumentano le competenze linguistiche. Gli alunni dell’Istituto Comprensivo 1-2 di Oristano hanno ottenuto la prestigiosa certificazione linguistica di inglese Cambridge, rilasciata dalla Anglo-American Academy di Cagliari, con cui l’Istituto collabora da otto anni. Si tratta in tutto di 52 ragazzi. La cerimonia di consegna degli attestati si è svolta ieri 9 ottobre nella

della scuola secondaria di I grado, alla presenza del Dirigente Scolastico Guido Zoncu, della referente del progetto Maura Miculan, del referente del settore Educational dell’Anglo-American Academy, Andrea Canepa e del Direttore Didattico Andrew Storey. Hanno partecipato inoltre le insegnanti della scuola primaria e del dipartimento linguistico della

scuola secondaria di primo grado, che hanno seguito la preparazione degli studenti. Quest' anno inoltre, grazie a un progetto di collaborazione con la scuola di Cagliari, è stato attivato un corso di preparazione in orario extra-curricolare, tenuto da docenti esperti dell'Anglo American Academy, che ha permesso agli studenti che hanno frequentato il corso di avere una preparazione ancora più efficace. Il corso verrà riproposto anche durante l'anno scolastico in corso. Protagonisti dell’iniziativa sono statigli alunni provenienti dalle sedi di Santa Giusta, di Palmas Arborea e di Oristano dele scuole delle vie Solferino Bellini, piazza Manno e Viale Marconi. Ben 24 alunni hanno ottenuto la certificazione Pre A1 Starters, primo dei tre test Cambridge English Young Learners per la scuola primaria. Altri 16 alunni hanno superato il livello A1 Movers, secondo test della stessa serie, pensato per primaria e secondaria di primo grado. Poi ancora 2 alunni hanno raggiunto il livello Flyers A2, ultimo dei test Young Learners. Altri 10 alunni hanno ottenuto invece il livello A2

Key for Schools, il primo esame pensato per “adulti”, con ottimi risultati. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi genitori, testimoniando l’importanza del riconoscimento e dell’impegno degli studenti nello studio delle lingue straniere.

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