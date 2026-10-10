Nelle prossime settimane la palestra comunale di Masullas subirà un restyling. Interventi che saranno possibili grazie ad un finanziamento dal Ministero dell’Istruzione e Merito, ricevuto dal Comune per la riqualificazione della struttura. Sono stati stanziati, infatti, circa 270mila euro che verranno utilizzati per i lavori sulla copertura, sugli infissi, sulle facciate e per l’acquisto di attrezzatura da utilizzare dall’utenza. Diverse le attività che vengono svolte all’interno della palestra comunale: è ad uso scolastico, prevalentemente nelle ore mattutine, mentre il pomeriggio è dedicato alle associazioni sportive (volley, basket, atletica) e alla ginnastica dolce. “Un intervento necessario – commenta il sindaco Ennio Vacca – Ci permette di effettuare la manutenzione straordinaria sulla struttura e rendere la palestra più sicura per la scuola, risolvendo diverse criticità. Inoltre, ci permette di avere un’ulteriore spazio funzionale a disposizione della collettività”.

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