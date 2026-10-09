Disagi per gli agricoltori di Sedilo. Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale ha infatti comunicato la sospensione temporanea dell'erogazione dell'acqua nel Distretto Irriguo della Media Valle del Tirso per consentire urgenti lavori di riparazione sulla condotta principale. L'interruzione che interessa i terreni agricoli del territorio sedilese e si è resa necessaria per l'esecuzione di interventi definiti indifferibili, finalizzati a garantire il corretto funzionamento della rete irrigua. Secondo quanto riportato nell'avviso firmato dal dirigente del Servizio Agrario Ignazio Lampis, la chiusura del servizio dovrebbe protrarsi fino all'intera giornata di mercoledì 14 ottobre. Il Consorzio ha comunque precisato che, qualora i lavori venissero completati prima del previsto, l'erogazione dell'acqua potrebbe essere ripristinata anticipatamente senza ulteriori comunicazioni. Una situazione che viene seguita con attenzione dalle aziende agricole di , alle prese con la programmazione delle attività colturali e con la necessità di garantire l'approvvigionamento idrico alle produzioni.

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